Gerekçe ’15 Temmuz’: Aile bakanlığı 2016 hedeflerinin çoğunu tutturamadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016’da birçok alanda hedefi tutturamadı.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit’in bakanlığın faaliyet raporundan aktardığı rapora göre birçok hedefin gerçekleştirilme oranı ‘sıfır’ olarak belirlendi.

Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunmasına ilişkin koyulan hedeflerden sadece bir tanesine, ‘Çanakkale Zaferi için 81 ilde mevlüt okutma’ planına sadık kalındı.

Rapora göre, ‘çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal eylem planı’, ‘ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı’, ‘hizmetlerden memnuniyet oranı’, ‘bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı’, ‘çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı’, ‘Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı’, ‘boşanma danışmanlığı alanlarının sayısı’ gibi alanlarda da artış hedefine ulaşılamadı.

Hedeflerdeki ‘sapma’nın gerekçesi ise ’15 Temmuz şehitleri ve gazilerine yoğunluk verilmesi’ ve ‘ülke genelindeki yasın uzun sürmesi.’