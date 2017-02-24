Gerçeküstü bahis edebiyatı: Bolivya’nın hocası eski kayınbabam, ‘Gol atmayacağız, karşılıklı gol yok oyna’ dedi

Futbol maçlarına bahis oynayanların canlı maç skorlarını takip ettiği bir forumda ‘tüyo’ veren ‘enginabiniz’ rumuzlu üyenin anlattığı hikaye, bahis yorumlarına yeni bir boyut kattı.

Şili ve Bolivya’nın 19 yaş altı milli takımlarının karşılaşacağı maçta karşılıklı gol olmayacağını savunan ‘enginabiniz’, bu iddiasını Bolivya’nın hocalığını yaptığını söylediği eski eşinin babasına dayandırdı.

‘Çocukların hatrı olmasa yazmam’

Canlı skor sayfasının altında paylaştığı yorumda, “Benim eski hanım Bolivyalıydı” diyen ‘enginabiniz’, şöyle devam etti: “Beni aradı. ‘Engin, iyi kötü geçmişimiz var biliyorsun ki’ dedi. ‘Bolivya’nın teknik direktörü babam’ dedi. Benim eski kayınbabam, ‘Çocukların hatrı olmasa yazmam. Bu maçta gol atmayacağız’ dedi. ‘Karşılıklı gol yok oyna’ dedi. Bana inanın. Hayırlı sabahlar kardeşlerim. Bu arada hanımla da neden ayrıldık merak ediyorsunuz ama anlatamam. Özele girmek istemem. Sizleri seviyorum.”