‘Günlük vaka sayısı 12 bin’ diyen CHP’li Adıgüzel: Sağlık bakanı sansür bakanı oldu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye’nin Covid-19 verilerini değerlendirirken, “Sağlık bakanı, gerçek verileri açıklamayarak adeta sansür bakanı oldu” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Meclis’te yazı tahtasıyla basın toplantısı düzenleyen Adıgüzel, salgına ilişkin ‘gerçek veriler’ olduğunu öne sürdüğü rakamları tahtaya yazdı.

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Sağlık Bakanlığı’nın salgına ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığını, pandeminin Türkiye’de kontrolden çıktığını savunan Adıgüzel, testi pozitif çıkan işçilerin tarım arazilerinde çalışmaya devam ettiğini, çok sayıda kişinin hastanelerde sıra beklediğini söyledi.

‘Vatandaş önlem almıyor’

Açıklanan günlük vaka ve vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Adıgüzel şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de gerçek günlük vaka sayısı 12 bin civarında. Açıklanan yanlış veriler nedeniyle vatandaş da önlem almadan günlük hayatını yaşıyor.”

İç hastalıkları uzmanı olan CHP’li vekil, pandemi nedeniyle birçok ilde sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini, Covid-19 bulaşmayan personelin de psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti.

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Özel sağlık kurumlarında pandemi tedavisinin geri ödeme kapsamından çıkarılmasını da eleştiren Adıgüzel, “Sağlık bakanı sanki salgın sona ermiş gibi, özel sağlık kurumlarını Covid-19 tedavi geri ödeme listesinden çıkardı. Hastalar evinde tedaviye gönderiliyor” dedi.

‘Ordu’da günde dört kişi öldü’

Seçim bölgesi Ordu’da, mahalle mahalle inceleme yaparak 15 günde 64 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlediklerini anlatan Adıgüzel, bu rakamın, Ordu’da günde dört kişinin öldüğü anlamına geldiğinin altını çizdi.

Adıgüzel, “Ordu’nun nüfusu Türkiye nüfusunun yüzde 1’ine denk gelmektedir. Bu durumda günlük vefat sayısı Türkiye’de 400’den az değil” ifadelerini kullandı.

‘Okulları açmak cinayete teşebbüs’

Bilim insanlarının, Türkiye’den alamadığını ileri süren Adıgüzel, okulların, ikinci eğitim-öğretim döneminde açılması gerektiğini, ilk dönem okulları açmanın ‘cinayete teşebbüs’ olacağını savundu.