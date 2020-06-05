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George Floyd için ilk cenaze töreninde sekiz dakika 46 saniyelik saygı duruşu

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddetiyle öldürülen siyah Amerikalı George Floyd’un cenaze töreninde nefessiz kaldığı süreye atfen, sevenleri sekiz dakika 46 saniye saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Floyd, beyaz bir polisin boynuna yaklaşık dokuz dakika boyunca bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, bu anların görüntüsü ortaya çıktıktan sonra olayın yaşandığı Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD’nin farklı eyaletlerine ve dünya başkentlerine yayılmıştı. Floyd, siyah Amerikalılar için adalet arayışının simgesi haline geldi.

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AA’nın haberine göre, Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, Floyd’un aile yakınları, arkadaşları ve çevre halkı ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı.

Amerikan basınının canlı yayınladığı törenin öncesinde, Floyd’un tabutunun bulunduğu cenaze arabası tören binasına yaklaşırken, Minneapolis polis şefi Medaria Arradondo ve komiser yardımcısı Dave O’conner dizüstü çökerek saygı duruşunda bulundu.

Törende uzun bir konuşma yapan sivil aktivist ve politikacı Alfred Sharpton, salondakileri ve ekran başındaki herkesi, polisin, siyahi Floyd’un boynuna dizi ile bastırarak onu nefessiz bıraktığı ve sonunda ölümüne neden olduğu ana kadar geçen süre için saygı duruşuna davet etti.

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Salondaki kalabalık sekiz dakika 46 saniye, ilahiler eşliğinde, siyahi Floyd için saygı duruşunda bulunurken, aile yakınları ve bazı davetliler duygulu anlar yaşadı.

‘Kötülükle işbirliği yapma’

Merasime katılanlar arasında, sivil haklar savunucusu ve papaz Jesse Jackson, Minnesota senatörleri Amy Klobuchar ve Tina Smith ile Vali Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey gibi isimler yer alırken, Floyd’un avukatı Benjamin Crump, müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunacağını belirten duygusal bir konuşma yaptı.

Crump, ”Kötülükle işbirliği yapma. Kötülüğe karşı protesto yap. O videoda tanık olduğun insanlık dışı işkenceyi protesto et. Çünkü George Floyd o davranıştan daha iyisini hak ediyordu” diye konuştu.

Floyd adına burs programı

Floyd için cenaze töreninin yapıldığı North Central Üniversitesinin başkanı Scott Hagan, üniversitedeki siyahi gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere, Floyd adına bir burs programı açtıklarını ve şimdiden 53 bin dolarlık bağış toplandığını belirtti.

Hagan, ”Buradan bütün üniversitelere seslenmek istiyorum. Siz de, her biriniz kendi George Floyd burs programınızı başlatın” diye çağrıda bulundu.

Floyd için bugün düzenlenen ilk törenin dışında, 6 Haziran Cumartesi günü North Carolina eyaletinde ikinci bir tören yapılacağı, 9 Haziran Salı günü ise Houston kentinde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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