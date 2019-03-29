George Clooney’den Brunei Sultanlığı’yla ilişkili otelleri boykot çağrısı

ABD’li oyuncu George Clooney, eşcinsel ilişki ve zinaya recm cezası (taşlayarak öldürme) getiren Brunei Sultanlığı’yla ilişkili lüks otellerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre Britanya’da yaşayan oyuncu, Brunei Sultanlığı Maliye Bakanlığı’nın bir kolu olan Brunei Yatırım Ajansı’na ait Dorchester Collection çatısı altındaki otellere yönelik boykot çağrısı yapmak için Deadline adlı internet sitesinde yazı kaleme aldı.

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“Dünyanın daha otoriter bir yere gittiğinin haberini almamızın ardından harekete geçmeliyiz” diyen Clooney Britanya’nın başkenti Londra’daki Dorchester dahil Britanya, ABD, Fransa ve İtalya’daki otellere gidilmemesini istedi. Clooney şunları yazdı: “Bu otellerde kaldığımız her gece, yemek yediğimiz her gün eşini aldatanları veya eşcinselleri taşlayarak öldüren adamların cebine para koyuyoruz. Bunu yapmak ister misiniz? İnsan hakkı ihlallerini, bir yönetimin kendi masum yurttaşlarını katletmesini finanse etmek ister misiniz? Orada çalışanlara bir diyeceğim yok. Ancak yıllar bana böyle rejimleri utandırmanın mümkün olmadığını onlarla iş yapan banka ve kurumları utandırabileceğinizi gösterdi.”



Yeni yasa Brunei Sultanlığı’nda 3 Nisan’dan itibaren yürülüğe girecek.



