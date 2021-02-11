Genom Konsorsiyumu: Britanya mutasyonu tüm dünyaya yayılacak, mücadele 10 yıl sürecek

Britanya Coronavirüs Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock virüsün ilk olarak Kent şehrinde görülen mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağını ve virüsle mücadelenin en az 10 yıl süreceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Peacock BBC’ye yaptığı açıklamada Britanya mutasyonunun, ‘tüm ülkeye yayıldığını’ ve ‘tüm dünyaya yayılmasının olası’ olduğunu söyledi.

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Peacock şöyle konuştu: “Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki 10 yıl daha bununla uğraşacağız.”

Konsorsiyuma bağlı olarak genetik araştırmalar yapan Wellcome Sanger Enstitüsü, PHE ve aralarında Britanya Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) de bulunduğu diğer kamu sağlık kurumları tarafından ortak olarak yönetiliyor.