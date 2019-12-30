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Yaramazlara biraz batar!

Genleriyle oynanmış bebek tasarlayan Çinli bilim insanına üç yıl hapis cezası

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerin bünyelerinin HIV’e karşı dirençli olmasını sağlamak amacıyla ‘genleriyle oynayan’ Çinli bilim insanı He Cankui, üç yıl hapis ve 3 milyon yuan (2.55 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İnsan embriyosu üzerinde deney yapan He Cankui, dünyanın ilk genleriyle oynanmış bebeklerini ‘tasarladığını’ açıklamıştı. Geçen yıl kasım ayında ikiz bebekler Lula ve Nana, sonrasında bir bebek daha dünyaya gelmişti. Cankui, “Çalışmam tartışma yaratacak biliyorum ama ailelerin bu teknolojiye ihtiyacı olacak bu nedenle eleştirileri göze alıyorum” demişti. Çin hükümeti çalışmalarına son vermesini istemiş, ülkesinde ve dünyada tepki çeken Çinli bilim insanının çalıştığı üniversitede işine son verilmişti.

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CCR5 genini hedef alan Çinli bilim insanı çalışmasını şöyle anlatmıştı: “Bağışıklık sisteminin işleyişi açısından önemli bir gen, aynı zamanda HIV’in bünyeye girişi için kapıyı aralayabilir. Bu nedenle CCR5’in mutasyonlarını geliştirdim yani o gene müdahale ettim. Mutasyonlar kapıyı kapıyor ve HIV’e karşı bünyeye direnç kazandırıyor.”

Cankui’ye deneylerinde yardım eden iki kişiye de daha düşük para cezaları veren mahkeme, üçünün de kanuna ve meslek etiğine aykırı davrandığına ve bilimsel çalışmalarını şöhret kazanmak amacıyla kullandıklarına hükmetti.

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