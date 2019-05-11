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Yaramazlara biraz batar!

Genişlemeden sorumlu AB komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan gerekçelerini ‘güldürü’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Hahn, Yüksek Seçim Kurumu’nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin değerlendirmeler yaptı ve “AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığım ortak açıklamada sorumlu kurumların bu tarz kapsamlı kararlar için gerekçeler ortaya sürmeleri gerektiğini vurguladım. Bu olmadı. Kamuoyuna gerekçe olarak sunulan, bir fars (güldürü)” dedi.

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Türkiye’de seçime katılımın yüksek olduğunun da altını çizen Hahn, şöyle devam etti: “Ülkenin güneydoğusunda olduğu gibi seçilmiş belediye başkanlarının seçime katılmalarına sonradan izin verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye’de vatandaşların seçime yüksek katılımla demokratik olgunluklarını kanıtlamaları göz önünde tutulduğunda bu daha da vahim.”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Türkiye’nin geleceğine ve demokratik değerlere” büyük değer veren biri olarak YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu söylemişti.

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