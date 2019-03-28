Genetik mutasyon sebebiyle acı hissetmeyen kadın sayesinde yeni tedaviler keşfedilebilir

İskoçya’da yaşayan Jo Cameron isimli kadında, dünyada sadece bir kişide daha olduğu bilinen ve hiçbir şekilde acı ve ağrı hissedilmemesini sağlayan bir genetik mutasyon fark edildi. Biliminsanları Cameron’ı inceleyerek yeni ağrı tedavileri keşfedilebileceğini düşünüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre 65 yaşındaki kadın, elinden ciddi bir ameliyat geçirip en ufak bir ağrı hissetmediğini görene kadar diğer insanlardan farklı olduğundan haberdar değildi.

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Cameron’ın ameliyat sonrası hiçbir ağrı kesiciye ihtiyaç duymaması üzerine anestezi uzmanı Dr. Devjit Srivastana, şaşkınlığa uğrayarak onu University College London (USL) ve Oxford üniversitelerindeki ağrı genetiği uzmanlarına yolladı.

Testler sonucu Cameron’ın diğer insanlar gibi ağrı hissetmemesine neden olan genetik bir mutasyonu olduğu anlaşıldı.

‘Doğumda ağrı hissetmedim, hatta keyifliydi’

Cameron, kocası ve ardından da anestezi doktoru Srivastava ile ‘acılı yemek’ yarışması dahi yaptığını anlattı. Onlar acıdan kıvranırken, Cameron ise gülümsüyormuş.

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Doğum sırasında dahi ağrı duymadığını söyleyen Cameron “Çok garipti. Aslında keyifliydi bile diyebilirim” dedi.

Yeni tedaviler bulunabilir

Araştırmacılar dünya üzerinde Jo gibi başka insanlar da olabileceğini söylüyor.

Bu gibi vakaları incelemenin, ağrı ve tedavi, aynı zamanda anksiyete gibi konulardaki çalışmalara büyük bir katkısı olacağı umuluyor.

