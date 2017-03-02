Genelkurmaydan bilirkişi raporu: 15 Temmuz’da olanlar tatbikatla açıklanamaz

Genelkurmay, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması için bir bilirkişi raporu hazırlayarak yapılanların tatbikat olmasının imkansız olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan rütbeli ve rütbesiz birçok asker, bir tatbikata katıldığını sandığını öne sürmüştü.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre genelkurmayın Ankara başsavcılığının darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gönderdiği bilirkişi raporunda, tatbikat konusuna geniş yer verilerek tatbikatın hangi durumda, ne zaman ve nasıl yapıldığı anlatıldı.

’15 Temmuz’da tatbikat emrinin sorgulanması gerekir’

Raporda, tatbikatların planlandığı ve 15 Haziran’da tamamladığı belirtildi: “15 Temmuz döneminde kendisine alarm veya tatbikat olduğu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun böyle bir emri hayatın olağan akışına aykırı bularak sorgulaması gerekir.”

Tatbikat sırasında gerçek merminin sadece özel olarak belirlenmiş atış sahalarında kullanıldığı kaydedilen raporda, eğitim amaçlı dahi olsa zırhlı araçların tedbir alınmaksızın gece vakti trafiğe çıkmasının söz konusu olmadığı aktarıldı.

Raporda şu bilgiye de yer ver verildi: “Birlik personelinin mesai saatleri dışında birlik bütünlüğü sağlanmadan araçlara bindirilmek suretiyle kışla dışına çıkarılması gibi bir faaliyet normal şartlarda TSK’da mümkün değildir.”

‘Bu tür bir eylem ancak bilinçli olarak darbe maksadıyla yapılabilir’

Rapora şöyle devam edildi: “Bütün bunlara rağmen 15 Temmuz gibi planlı tatbikatlarla alakasız bir tarihte kışlasına çağrılan şahısların alarm ve tatbikatlarla icra edilen rutin faaliyetlerin aksine olacak şekilde, yoklama alınmadan, birlik bütünlüğü oluşturulmadan rastgele toplanarak, gerçek mühimmat alarak birliğin planlı görevleri ile uyuşmayan sivil veya askeri yerlere intikal etmesi ve o mahallerde silahsız insanlara ateş açacak şekilde davranması ancak örgüt saiki ile hareket ederek, darbe yapmak düşüncesiyle izah edilebilir. Bunun alarm veya tatbikat kavramlarıyla ilişkilendirilmesi asla mümkün değildir. 15 Temmuz günü yaşanan olaylarla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de darbeye katılan şahısların yaptığı her türlü eylemin ancak bilinçli olarak darbe maksadıyla ve önceden haberli ve hazırlıklı olmak suretiyle yapılabileceğidir.”

Raporda ‘sonuç olarak’ şöyle dendi: “15 Temmuz gecesi yaşanan olayları TSK’da icra edilen alarm, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile izah edebilmek hiçbir şartta mümkün değildir. Bu faaliyetler içerisinde yer almak alarm veya tatbikat gibi kavramlarla açıklanamaz.”