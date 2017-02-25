Genelkurmay savunmaya geçti: İktidara yakınlık eleştirilerine yedi maddede yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidarla yakın görüntü vermesiyle eleştirilen, Yenikapı mitinginde siyasi lider gibi konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, hakkındaki eleştirilere yedi yanıtla karşılık verdi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, Hulusi Akar’ın merkezinde olduğu yedi konuya ilişkin eleştiriler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde rahatsızlık yarattı. Karargah kaynakları, haber aracılığıyla kamuoyunda dile getirilen eleştirilere madde madde karşılık verdi.

TSK’nın ‘savunması’ şöyle:

* Askeriyede başörtü serbestisinde ‘dahlimiz yok’

Milli Savunma Bakanlığı, askeriyede kadın subay ve astsubaylara başörtü takma serbestisini karargahın görüşünü almadan getirdi. Askeri kaynaklar, ‘Yapılan düzenlemede Genelkurmay Başkanlığı’nın dahli olmadığını’ söyledi.

* Yeni Akit’in yanında Tarık Akan’ın ailesi de arandı

Akar’ın Akit gazetesinin ölen yayın yönetmeni Hasan Karakaya için taziye telefonu açması ve görüşmede, “Haksızlığa karşı en zor zamanda konuşmasını bilmiş ve dik duruşundan asla taviz vermemiştir” dediği iddiası hayli tartışılmıştı. Böyle bir konuşmanın geçmediği öğrenilen görüşmeye ilişkin Akit daha sonra söz konusu ifadenin ‘sehven’ tırnak içinde yazıldığını açıklamıştı.

Eleştirilere yanıt veren kaynaklar, “Genelkurmay en son Tarık Akan ve Mehmet Türker dahil toplumda kabul görmüş birçok ünlü simanın vefatında başsağlığı mesajlarını aile yakınlarına iletmiş ve üzüntülerini paylaşmıştır” dedi.

* Erdoğan’la yapılan geziler ‘doğal ve gerekli’

Hulusi Akar’ın Erdoğan’la yurtdışı ziyaretlerine katılması da eleştiri konusu oluştu. TSK, bu eleştirileri ‘maksatlı’ bulduğunu belirtirken, Akar’ın son altı ay içinde Erdoğan’la iki kez yurtdışı gezisine katıldığını açıkladı.

Bunlardan biri, 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Pakistan’a, diğeri de, 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde Bahreyn, Erdoğan’ın umre yaptığı Suudi Arabistan ve Katar gezisi oldu.

Askeri kaynaklar, “Bu konu gerçek mecrasından uzaklaştırılıp, sadece Yenikapı mitingiyle yan yana getirilip eleştirilmekte. Genelkurmay Başkanı’nın devletin çıkarları için gerektiğinde Cumhurbaşkanı’yla resmi temaslarda bulunmaları son derece doğal ve gerekli” yorumunu yaptı.

* ABD’li generalin ayağına gitmedi, yeri kendisi belirledi

Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’la İncirlik’te yaptığı görüşme sonrası, “Amerikalı generalin ayağına gitti” eleştirileriyle karşılaşmasına, iki generalin yaptığı görüşmelerle yanıt verildi. İkili altı ay içinde Türkiye’de beş defa görüştü. Üçü Ankara’da, ikisi İncirlik’te yapılan görüşmelerin yerlerini Akar belirledi.

16 Ekim 2016 tarihinde Washington’daki görüşme ise Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği’nde yapıldı.

* Başka generaller de madalya aldı

Orgeneral Akar’ın 2015 yılında ABD’den Pentagon’un Liyakat Lejyonu Madalyası’nı, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno’nun vermesine başka komutanların da aynı madalyayı aldığı yanıtı verildi. Odierno, 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olarak hatırlanıyor.

* Kardak’da ‘kararlılık’ mesajı verildi

Akar ve kuvvet komutanlarının 29 Ocak’ta Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıklarına gitmesine yönelik eleştirilere de, “Bu ziyaret bazı art niyetli çevrelerce olumsuz şekilde yorumlandı, Orgeneral Akar üzerinden TSK yıpratılmaya çalışıldı. Önemli bir kararlılık mesajı veren olayın Yunanistan’ın ekmeğine yağ sürecek şekilde iç politika malzemesi yapılması düşündürücü” dendi.

* Dişli’yle ortak arsa yok

Akar’ın darbe girişiminin kilit ismi Mehmet Dişli ile ortak villa arsası satın aldığı iddiası da yalanlandı. Buna rağmen tartışmanın sürmesi karargahta rahatsızlık yarattı.