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Yaramazlara biraz batar!

Genelkurmay istihbarat başkanının eski emir astsubayı ‘FETÖ’den tutuklandı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in eski emir astsubayı M.K., ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı.

Serin’in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat başkanlığı görevindeyken emir astsubaylığını yapan M.K., geçen günlerde Ankara’da gözaltına alınarak soruşturmanın sürdüğü Malatya’ya götürülmüştü.

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Astsubay kıdemli başçavuş M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Eski astsubay, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Malatya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Darbe girişimi sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat başkanlığı görevine getirilen tümgeneral Serin, 2019’da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat başkanı oldu. M.K.’nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Genelkurmay istihbarat başkanının eski emir astsubayına ‘FETÖ’den gözaltı

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