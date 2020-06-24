Genelkurmay istihbarat başkanının eski emir astsubayı ‘FETÖ’den tutuklandı

İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Kaftancıoğlu için Yargıtay yolu açık.