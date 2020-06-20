Genelkurmay istihbarat başkanının emir astsubayına ‘FETÖ’den gözaltı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Malatya başsavcılığı tarafından, ‘ankesör soruşturmaları’ ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K., Ankara’da yakalandı.

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Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.