Genelkurmay istihbarat başkanının emir astsubayına ‘FETÖ’den gözaltı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre, Malatya başsavcılığı tarafından, ‘ankesör soruşturmaları’ ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K., Ankara’da yakalandı.
Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.