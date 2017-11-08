Genelkurmay düşünüyor: Anıtkabir’deki 10 Kasım töreni canlı yayınlanmayabilir

Genelkurmay’ın 10 Kasım’da Anıtkabir’den canlı yayın yapma talebinde bulunan televizyon kanallarına izin vermediği öne sürüldü. Genelkurmay ise iznin verileceğini ancak resmi törenler ve akşam saatlerinde yapılacak canlı yayınlar için talep edilen izinlerin değerlendirildiğini açıkladı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan bir televizyon yetkilisi şu bilgiyi verdi: “En az 10 yıldır, haberleri Anıtkabir’den sunuyorduk. Yayın sırasında vatandaşlarımızla röportaj yapıyor, bunu da canlı olarak yayınlıyorduk. Ancak bu yıl haberlerin Anıtkabir’den sunulmasına, röportajlar yapılmasına izin verilmedi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Komutanlarımız böyle uygun buldu’ demekle yetinildi. Açıkcası şahsım ve kanalımız adına böyle bir yasaktan dolayı büyük üzüntü duydum.”

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Sorun resmi tören ve gece yayınında

Genelkurmay ise yazılı bir açıklamayla söz konusu haberin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı belirterek şunları kaydetti: “Her yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına izin verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise değerlendirme aşamasındadır.”