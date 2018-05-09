‘Genelkurmay çatı davası’nda sanıklara 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimine dair Ankara’daki davada ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerine 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

AA’nın haberine göre konsey üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı ‘Genelkurmay çatı davası’nda mütalaa açıklandı.

Reklam

Mütalaada, konsey üyelerinin farklı kentlerde darbeye karşı çıkarken hayatını kaybeden emniyet güçleri ile vatandaşların ölümünden sorumlu oldukları belirtildi.

Ceza istenen sanıklar arasında ‘darbenin mimarı’ denen eski kuvvet komutan Akın Öztürk, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin kardeşi Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi eski başkanı tümgeneral Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı ve Hakan Evrim de var.

Reklam

Sanıklara yaralanan güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar için de 55 bin 880’er yıl da hapis cezası talep edildi.

Ayrıca ‘mala zarar verme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan da ceza talep edildi.

Davada 12 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat istendi.

Darbeciler, kendilerine ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adını vermişti.