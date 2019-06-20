‘Genelkurmay çatı davası’nda karar

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dair Ankara’daki davada aralarında ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı ‘Genelkurmay çatı davası’nda eski orgeneral Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada ‘darbenin mimarı’ denen ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Mahkeme eski orgeneral Akın Öztürk için 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri eski kurmay albay Ali Yazıcı içinse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eski kurmay albay Fırat Alakuş ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Darbe girişimi sırasında Hulusi Akar’ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimine ilişkin ‘Genelkurmay çatı davası’nda Fetullah Gülen’in arasında bulunduğu 13 kişinin dosyaları ayrıldı.