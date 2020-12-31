Genelgeyle uzatıldı: Sinemalar 1 Mart’a kadar kapalı

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle ile 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021’e uzatıldı.

Valiliklere gönderilen genelgede, alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

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Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.