Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Yeme içme mekanlarına sınırlama getirildi.

İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda uygulanacak yeni önlemleri içeren genelgeyi valiliklere gönderdi.

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Genelgeye göre:

– Yeni bir karara kadar hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 dışında sokağa çıkmak kısıtlanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

– Vatandaşların özel araçla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmaması esas olacak, istisnai durumlarda izin alanlar özel araçla seyahat edebilecek.

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– 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10:00 ile 13:00 arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise saat 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkabilecek.



– Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20:00’den itibaren saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet sunabilecek.

– Restoran, lokanta, kafe gibi yeme ­içme yerleri saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Söz konusu yerler ve yemek sipariş firmaları saat 20:00’den sonra sadece telefon ya da internet siparişi üzerine paket servis hizmeti verebilecek.

– Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ve bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler seyahat kısıtlamasından muaf olacak.

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Genelgeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şu kısıtlamaları duyurmuştu:

– Ara tatildeki okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

– Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

– Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

– Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

– Şehirlerin ana cadde ve meydanlarında sigara içme yasağı sürecek.