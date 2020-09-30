Genelge: Şehir içi toplu ulaşım da HES uygulamasına entegre edilecek

İçişleri Bakanlığı, valiliklere ‘Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama’ ve ‘Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu’ başlıklı genelgeleri gönderdi. Şehir içi toplum araçlarında da HES kodu uygulaması getirildi. Konaklama tesislerinde de HES kodu zorunlu oldu.

Fotoğraf: DHA

Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğunu bildiren bakanlığın genelgelerinde öne çıkan maddeler şöyle:

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*Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasına entegre edilecek.

*Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

*Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanacak.

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*Covid-­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

*Covid-­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

*Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.

*HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.

*Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, misafir izolasyon odalarına yerleştirilecek.

*Bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.