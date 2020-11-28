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Yaramazlara biraz batar!

Genelge: Otellerin restoranlarına yeni kısıtlama

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.

Fotoğraf: Pixabay

Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.

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Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.

Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22:00’den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

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