Genel müdür yardımcısı tutuklanan Halkbank’ın hisseleri yüzde 14 düştü

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklanması sonrası banka hisseleri günü yüzde 14’lük kayıpla tamamladı.

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Banka hisseleri sabah saatlerinde yüzde 10.61 düşüşle açıldı. Ardından düşüş yüzde 15’i aşarak bankanın işlem tarihindeki en düşük rakamı gördü. Hisseler borsa kapanış saatinde ise yüzde 14.2 düşüşle 10.34 liradan işlem gördü.

Öte yandan Halkbank’ın dolar cinsi tahvilleri de tüm vadelerde satışla karşılaştı.