Genel merkez umutlu: CHP, sıkıntılı süreçten güçlü şekilde çıkacak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kurultay için imza toplama süreci ve sonrasından güçlenerek çıkacaklarını söyledi.

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, ‘doların durumu’ varken parti içi meseleleri konuşmanın doğru olmadığını ifade etti.

Toplanan imzaların son derece önemli olduğunu dile getiren CHP’li yönetici, “Alınması gereken dersler alınmalı, çıkarılması gereken dersler çıkarılmalıdır” dedi.

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Özel, sözlerine şöyle devam etti: “(Durum) MYK’da hassasiyetle değerlendirilecektir. CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır. CHP kurultay uzmanı Mahir Ünal’ın (AKP sözcüsü) kendi kongreleri öncesi açma-germe hareketlerine karnımız tok. Mahir Ünal’ın içine neden Metin Külünk kaçmış, Mehmet Metiner niye kaçmış? Onlar neredeyse Mahir Ünal da yarın orada. Mahir bey işine baksın, ülkeyi getirilen demokrasiye baksın.”