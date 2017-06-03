Genel kurulda ‘dilekçeyle’ kürsüye çıkan Ali Koç: Mayıs 2018’te yapılacak kongrede Fenerbahçe başkanlığına adayım 

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, bir sonraki seçimlerde Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olacağını yineledi.

‘Bugün yine aynı noktadayım’

Olağan mali genel kurulda konuşma yapmak için divan kuruluna dilekçe veren Koç, başkan Aziz Yıldırım’ın 30 Mayıs 2015 tarihli kongredeki ‘Bundan sonra başkan kim olacak. Benim derdim bu. Ali Koç’la konuştum. Ben bıraktığım gün aday olacak’ sözlerini hatırlattı: “Ben de yine aynı gün bu salonda, sizlerin huzurunuzda, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koymaya hazır olduğumu ifade etmiştim. Bugün yine aynı noktadayım ve bu konudaki kararlığımı yine siz kongre üyelerimizin huzurunda bir kez daha vurgulamanın doğru olduğunu düşündüğüm için kürsüdeyim. Mayıs 2018’te yapılacak seçimli olağan genel kurulda önce Allah’ın izniyle, sonra da sizlerin desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olmak istediğimi burada yinelemek istedim.”