Genel-İş Sendikası: Maltepe’de yüzde 47 değil yüzde 8 zam teklif edildi

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Maltepe Belediyesi’nin grevdeki işçilerin yüzde 47 zam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: Twitter/DiSK_Genel_is

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi, belediyeyle altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat’ta greve başlamıştı.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, en düşük 2 bin 800 lira olan maaşın, ikramiyeler hariç yüzde 47 zamla net 4 bin 118 liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini ancak sendikanın reddettiğini söylemişti.

Yazılı açıklama yayınlayan sendika, belediyenin ‘komik’ sayılabilecek teklifleriyle, kendilerinin greve zorladığı belirtildi.

Açıklamada, işçiye yüzde 47 zam teklifinin yapılmadığı aktarılarak şunları kaydedildi: “Belediyenin bize yaptığı son teklif ücretlere yüzde 8 zam ve yemek ile yol ücretlerine 1’er liralık artıştır. Ayrıca, Maltepe Belediyesi işçilerinin çoğunun asgari ücret düzeyinde çalıştığı bir yerde, belediye yönetimi bu komik teklifini 18 aylık önererek, 18 ay boyunca bizleri bu sefalet ücretine mahkûm etmek istediğini vurgulamıştır.”

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CHP’li belediyelerde örgütlü DİSK sendikaları, şubat ayında birer birer grev kararı almıştı.

İlk olarak Kadıköy Belediyesi işçileri greve çıkmış, daha sonra anlaşma sağlanmıştı. Maltepe Belediyesi’nin işçileri, grevi sürdürüyor.

Kartal Belediyesi’nin işçileri 23 Şubat’ta, Ataşehir Belediyesi’nin işçileri ise 19 Şubat’ta grev kararını astı. Eğer anlaşma sağlanamazsa bu belediyelerde de grev başlayacak.