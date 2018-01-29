Genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu’na dördüncü rakip

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eleştirilerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi: “Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek.”