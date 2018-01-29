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Yaramazlara biraz batar!

Genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu’na dördüncü rakip

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Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, parti genel başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Bostancı Green Park Otel’de basın toplantısı düzenleyen Çabuk, ‘CHP’li üyelerin umut ışığının sönmüş vaziyette olduğunu’ söyledi.

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Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdardoğlu’nun kendisinden önceki genel başkanlar gibi davranışlar sergileyerek görevinden ayrılmasını isteyen eski başkan “2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir” dedi.

CHP 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ncı Olağan Kurultayı’nı yapacak.

Şimdiye kadar CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal genel başkanlığa talip oldukları açıklamıştı.

Adaylıkların resmiyet kazanabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 10’undan (yaklaşık 120 imza) imza alınması gerekiyor.

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