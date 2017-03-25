Genel başkanının ‘Evet’ini tanımayan BBP Maraş teşkilatı ‘hükümsüz’ sayıldı

BBP, Genel Başkan Mustafa Destici’nin referandumda ‘Evet’ oyu kararını tanımadıklarını açıklayan Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın ‘hükümsüz’ olduğunu açıkladı.

BBP, Maraş İl Teşkilatı’nın, 25 Aralık 2016’da yaptığı olağan kongre ardından seçilen yönetim kurulu listesini İl Dernekler Masası’na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğü gereği hükümsüz olduğunu, genel merkez tarafından il başkanı atanacağını açıkladı.

BBP Genel Merkezi’nin açıklamasında, mevcut il başkanı Hasan Kızıldağ’ın görevine son verildiği, teşkilat için fesih kararı alındığına dair haberlerin çıktığı ancak tüm bunların ‘mesnetsiz’ olduğu ifade edildi.

‘Aykırı çıkış yaptığımız için’

Maraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ ise genel merkezin hükümsüz saydığı il olağan kongresinin Destici’nin katılımıyla yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Madem ki 25 Aralık 2016’da yapılan kongreden çıkan sonuç hükümsüzse, bu tarihte yapmış olduğumuz kongrenin üst kurul delegeleriyle 29 Ocak 2017’de yapmış olduğunuz tüzük ve program kurultayı da hükümsüz değil mi? Çünkü o tarihte üst kurul delegelerimizi de oy pusulasına yazıyor ve oradan çıkan üst kurul delegelerimize genel merkezimiz 29 Ocak 2017’de yapmış olduğu tüzük ve program kurultayında oy kullandırmıştır. Bu sadece kendilerine karşı aykırı çıkış yapmadan kaynaklanıyor.”

Evrakları zamanında teslim etmediklerini de kabul eden Kızıldağ, genel merkezin böyle bir açıklama yapamayacağını söyledi: “En son Dernekler Masası ile yaptığımız görüşmede önümüzdeki hafta cuma gününe kadar günümün olduğu, o gün getirdiğimde yasal süreçten faydalanacağım bizatihi tarafıma bildirilmiştir. Evraklarımız hazır. Dernekler Masası ‘BBP Kahramanmaraş İl Teşkilatı Hükümsüzdür’ diyene kadar genel merkezin böyle bir açıklama yapma hakkı yoktur. Bu yasal süreçle alakalı bir durumdur, dernekler masasındaki hakkım devam etmektedir.”

‘Evet’i tanımamıştı

Destici’nin referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklamasına tepki gösteren Kızıldağ, “Bu karar; BBP’yi bağlamaz. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan ‘Hayır’ açıklamasını yapması lazımdı” demişti.