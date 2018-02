Genel başkan adayı olamayan Eminağaoğlu Kılıçdaroğlu’na çıkıştı, 12 Eylül’ü hatırlattı

CHP’nin genel başkanlığına delegeden yeterli sayıda imza toplayamadığı için aday olamayan eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu parti yönetimine çattı.

Partinin genel başkanı seçiminin yapıldığı kurultay bugün Ankara’da gerçekleştirildi. Genel başkanlığa delegeden yeteri sayıda imza toplayabilen mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova milletvekili Muharrem İnce resmen aday oldu.

Delegenin yüzde 10’undan imza toplayamayınca resmen aday olamayan Eminağaoğlu ise partisine ateş püskürdü.

Eski yargıç, Twitter hesabından şunları yazdı: “Mevcut genel başkan 1136 delegenin imzasını genel merkezde alıp kurultaya geliyorsa, gizli oy nerede, kurultay nerde başlıyor, bu durumda seçim neden yapılıyor… 12 Eylül’ün yüzde 10ları ülkede iktidar yaratıyor, yetmiyor partiye taşınıyor, partide de iktidar için kullanılıyor… Adalet Kurultayı’nda gücün hukuku uygulanıyor… Adalet ve Cesaret Kurultayı’nda, adalet nerede cesaret nerede… Türkiye’de adalet ve demokrasi için, CHP’de adalet ve demokrasi… 12 Eylül’lere her yerde her koşulda hayır… Ülkede de partide de yüzde 10’lara sığınarak iktidar olmaya hayır! Türkiye’ye demokrasiyi getiren CHP’de de hukuk ve demokrasi… Tüzüğe, adaylık için hem imza kuralı, hem de her delege tek adaya imza verebilir kuralı koyup, kurultay öncesi 1136 imza toplayarak, bu yolla birden fazla ikiden fazla aday çıkmasını engellemek, adalet değil, 12 Eylül adaletidir.”