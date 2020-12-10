Gençlik araştırması: Çalışan memnun değil, işsiz ‘yol ve yemeğe’ razı

Genç işsiz ve çalışanlara yönelik araştırma, işi bulunanların memnuniyetsiz şekilde çalıştığını, işsizlerin ‘çok düşük şartlar’a razı olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’yla (TİSK) hazırladığı Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu açıklandı.

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Rapora göre, 26 kentte 18-30 yaş arası 1391 kişiyle anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 26.2’si işsiz, yeni mezunların yüzde 38’i ise iş arıyor.

Anketten öne çıkanlar şöyle:

* İşsiz gençlerin yüzde 25.7’si 1-2 yıl, yüzde 21.4’ü 1-2 ay ve yüzde 17.8’i 3-5 aydır iş arıyor. Yüzde 17.3’ü de iki yıldan fazla süredir iş arıyor.

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* Gençlerin iş bulamama nedenlerinin ilk iki sırasında ise yüzde 37’yle ‘Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları’ ve yüzde 20’yle ‘torpilin olmaması’ yer alıyor.

* İş bulamamak, beklentileri de düşürüyor. Örneğin yüzde 64’lük kesim sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmayı isteyebileceğini söylüyor. Bu oran 18-22 yaş arasında ise yüzde 74.3. Diğer yandan çalışanların yüzde 64’ü işinden memnun olmadığını belirtiyor.

* Gençlerin yüzde 58.3’ü işsizlik sebebiyle aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Yine iş arayışında olan gençlerin yüzde 78.2’si işsizlik durumlarından dolayı kendilerini arkadaşlarından geri kalmış hissettiğini belirtiyor.