Gençlerden iklim değişikliğine dikkat çekmek için okul bırakma eylemi

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in iklim değişikliğini durdurmak için yaptığı çağrıyla başlayan öğrenci eylemleri yayılarak devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Yeşilgazete’nin haberine göre, çağrıya şu ana kadar 98 ülke 1325 eylemle katılacağını bildirdi.

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Türkiye’de de İstanbul, Ayvalık ve Dalyan’dan destek çağrıları geldi. Farklı yaşlardaki gençler ve çocuklar bütün dünyada iklim adaletini sağlamak için barışçı bir mesaj vermek istediklerini söylüyor.

İstanbul’dan destek vermek isteyen çocuklar, Greta Thunberg’e desteklerini göstermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için saat 12’de Bebek Parkı’nda buluşacak.

Atlas: Kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim

İklim değişikliğinin dönülemez noktaya geldiğini bildiğini söyleyen 11 yaşındaki Atlas, “Büyüklerin yetmediği yerde geleceğimizi korumak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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Atlas, “15 Mart’ta Bebek Parkı’nda saat 12’de bekleyeceğim. Gelin Greta’ya desteğimizi gösterelim, kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim” dedi.

Samra: Bizi Harry Potter kurtarmayacak

Muğla’nın Dalyan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Samra, Atlas’ı desteklemek için cuma günü İstanbul’da olacağını söyledi.

Samra şunları söyledi: “Hepimiz biliyoruz ki, ne Harry Potter ne de Superman bizi kurtarmaya gelmeyecek. Büyük ihtimalle şu anda kitapların içinden dünyayı kirlettiğimiz için bizi yargılıyorlar. Yetişkinler ise kahramanlara inanmıyor ama hep bir kurtarıcı bekliyor. Ama zaman kalmadı. Greta Thunberg süper kahramanların gerçek olduğunu kanıtladı. Meğer kaslı, pelerinli ya da asalı falan değillermiş. Çocukmuş hepsi. Greta’nın çağrısını duyan milyonlarca dünyalı çocuktan biriyim. 15 Mart Cuma günü dünyayı kurtarmak için okulu kırıyoruz. Bütün süper kahramanlar iş başına!”

Edman: Bilim bize hemen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor

Okul grevine Ayvalık’tan katılacağını duyuran 13 yaşındaki Ege Edman da seslerini duyurabilmek ve değişim sağlamak için okul grevi yaptıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Atmosfere salınan karbon gazı miktarının artmaya devam ettiği bugünlerde bilim bize, kesin olarak dünyanın ısınmasını 1.5 derecede sınırlayabilmek için hemen, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat elinde bu konuyla ilgili karar alma yetkisi bulunan insanlar küresel ısınma ile mücadele etmek için hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım sesimizi duyurabilmek ve değişim sağlamak için okul grevi yapıyoruz.”