Gençlerbirliği’nde ikisi futbolcu dört pozitif vaka çıktı

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’la karşılaşacak Gençlerbirliği’nde iki futbolcu ve iki personelin ‘corona’ testlerinin sonucu pozitif çıktı.

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Pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde Covid-19 vakaları tespit edildi.

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Kırmızı-beyazlı ekibin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Süper Lig´in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin ‘Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.”