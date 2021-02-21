‘Gençler sesinizi duyuyorum’ diyen Selçuk: Yüz yüze sınavlar için hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Sevgili gençler, emin olun sesinizi duyuyorum” diyerek yüz yüze sınavların ertelenmeden yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Twitter’da öğrencilerin sınav yapılmaması taleplerini dile getirdiği ‘duymuyorsanistifa‘ etiketi TT olarak 200 bin üzerinde paylaşım yapıldı.

Reklam

Bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda neyin riskli neyin gerekli olduğu konusunda eğitimciler ve hekimlerle birlikte ortak görüş oluşturduklarını belirterek bu görüşmeler neticesinde köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimin başladığını hatırlattı.

1 Mart’ta da ilkokul 1, 2, 3, 4 ile 8 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını anımsatan Selçuk açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklar tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü de daha fazla artıracaktır.“