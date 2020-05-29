Gençler nişanı attı; aileler birbirine girdi: Bir yaralı, sekiz gözaltı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşayan nişanlı bir çift nişanı attı; aileler birbirine girdi. Bıçakların kullanıldığı kavgada damadın babası yaralandı. Polis, sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Erkek tarafı, dün akşam, ailenin Altınşehir Mahallesi Kızılırmak Sokağı’ndaki evine konuşmaya gitti. Kavga çıktı ve sokağa taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

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Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kavga eden iki aileyi dağıtmak istedi. Kavga sırasında kız tarafından bir kişi damadın babasını bıçakladı. Polis ekiplerinin direnen aileleri havaya ateş açarak uyardı. Ancak her iki aile tarafı da polise direndi. Olay yerine giden takviye ekiplerin yardımıyla aileler ayrıldı.

Damadın babası K.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sekiz kişi Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Ekiplerin, mahalledeki geniş güvenlik önlemleri de gece boyunca sürdü.