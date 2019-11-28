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Yaramazlara biraz batar!

Genç Parti duyurdu: Cem Uzan’ın dönüşü için hukuki adım atıldı

Genç Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri Metin Altmışkara, partinin eski genel başkanı işadamı Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüş sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Uzan, 2002’de kurduğu partisiyle aynı yıl yapılan seçimlerde yüzde 7.25 oy alarak adından söz ettirmişti. Uzan, 2009’a kadar parti genel başkanlığı yapmış, sonra da ticari ve siyasi nedenlerle Fransa’ya gitmişti.

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İstanbul’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Altmışkara, Uzan’a açılan dört davadaki 26 hakimin 16’sının ‘FETÖ’den mahkum olduğunu, ihraç edildiğini ya da bağlantıları nedeniyle firarda olduklarını ifade etti.

Parti sözcüsü; Pamukova sulh ceza, Pamukova asliye ceza, İstanbul 7’nci ve 8’inci ağır ceza mahkemelerindeki davalarda yeniden yargılama yapılması için dün başvurduklarını açıkladı.

Altmışkara, yargılamalarda bazı usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek yargılama yenilenmesi talebinde bulunurken ‘yeni olay ve yeni deliller’in başvuru nedeni yapıldığını kaydetti.

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Sözcü, şu ifadeleri kullandı: “Yargılamaya katılan hakimlerin görev suçu işlemeleri karşısında nesnel ve öznel tarafsızlıklarını yitirdiği kanaatindeyiz.”

Yargıtay kayıtlarına göre 22 Kasım itibariyle Genç Parti’nin 37 bin 034 üyesi bulunuyor.

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