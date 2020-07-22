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Yaramazlara biraz batar!

Genç kadın sosyal medyadan çağrısına destek buldu: Taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç.’nin (21), sosyal medyadaki paylaşımıyla bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini duyurması üzerine gözaltına alınan N.Ş., tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Tuğçe Ç. paylaşımında, “Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız” sözlerine yer vermiş, paylaşımı büyük destek görmüştü.

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Tuğçe Ç.’nin avukatı, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Tuğçe Çelik’in vekili olduğum dosyada şüpheli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemi ile sevk edilmiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

Genç kadının sosyal medyadan çağrısına destek yağdı: Taciz şüphelisi gözaltında

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