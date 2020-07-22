Genç kadın sosyal medyadan çağrısına destek buldu: Taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç.’nin (21), sosyal medyadaki paylaşımıyla bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini duyurması üzerine gözaltına alınan N.Ş., tutuklandı.
Tuğçe Ç. paylaşımında, “Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız” sözlerine yer vermiş, paylaşımı büyük destek görmüştü.
Tuğçe Ç.’nin avukatı, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Tuğçe Çelik’in vekili olduğum dosyada şüpheli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemi ile sevk edilmiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”