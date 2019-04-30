Genç kadını taciz ettiği iddia edilen adam taksi durağında dövüldü

Konya’da, İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına girene kadar H.K.K. adlı genç kadını takip edip, eteğini kaldırarak taciz ettiği iddia edilen Suriyeli İ.E.H., çevredekiler tarafından taksi durağında dövüldü. İ.E.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre H.K.K., İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına yürüyerek, giderken, Suriye uyruklu İ.E.H. tarafından takip edildi.

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Genç kadın kurs binasına girmek isterken, İ.E.H. de adres sorma bahanesiyle arkasından geldi. Bir süre konuşan İ.E.H., daha sonra genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti.

H.K.K.’nin bağırması üzerine çevredekiler, yanına gelip, durumu öğrendi. Genç kızın tacize uğradığını söylemesi üzerine kaçmaya çalışan İ.E.H., taksi durağına alınıp, dövüldü.

Bu sırada ihbarla olay yerine polis ekiplerince gözaltına alınan İ.E.H., suçlamayı reddetti.

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Polis, çevrede yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında taciz anının olduğunu belirledi.