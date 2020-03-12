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Yaramazlara biraz batar!

Genç kadın, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

Adıyaman’da, 19 yaşındaki Dilan B., evde tartıştığı 44 yaşındaki babası Yusuf B.’yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti.

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Göğsüne dört, başına ise bir kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.’nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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