Genç kadın sosyal medyada çağrısına destek buldu: Taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadaki paylaşımı ile bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise ‘temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı’nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.’nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.