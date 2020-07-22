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Yaramazlara biraz batar!

Genç kadın sosyal medyada çağrısına destek buldu: Taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç.’nin (21), sosyal medyadaki paylaşımıyla bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini duyurması üzerine gözaltına alınan N.Ş., tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Tuğçe Ç. paylaşımında, “Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız” sözlerine yer vermiş, paylaşımı büyük destek görmüştü.

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Tuğçe Ç.’nin avukatı, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Tuğçe Çelik’in vekili olduğum dosyada şüpheli şahıs Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama istemi ile sevk edilmiş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

Genç kadının sosyal medyadan çağrısına destek yağdı: Taciz şüphelisi gözaltında

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Genç kadının sosyal medyadan çağrısına destek yağdı: Taciz şüphelisi gözaltında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadaki paylaşımı ile bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise ‘temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı’nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.’nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.

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