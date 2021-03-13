Genç kadın öldürüldü: Erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli gözaltında

Muğla’da Bensu Narlı (23), adlı kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 19.30 sıralarında Milas’a bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak’taki bir evde yaşanan olayda Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip Narlı’yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.