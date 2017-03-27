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Genç işi: Türkiye, Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in ilk gollerini attığı maçta Moldova’yı 3-1 mağlup etti

Hazırlık maçında Moldova’yı Eskişehir’de konuk eden Türkiye, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fotoğraf: tff.org

Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Türkiye’nin golleri 14’üncü dakikada Emre Mor, 24’üncü dakikada Ahmet Çalık ve 51’inci dakikada Cengiz Ünder’den gelirken, Moldova’nın golünü 90+2’de Radu Ginsari kaydetti.

Mor, Çalık ve Ünder’in milli takımda ilk gollerine imza attıkları maçta, Güray Vural, Harun Tekin, Deniz Türüç ve Serdar Gürler de  milli takım formasını ilk kez giymiş oldu.

Moldova karşısında genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya süren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in süre verdiği 17 ismin yaş ortalaması 23.8 olarak hesaplandı.

 

 

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