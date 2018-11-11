Genç İmam Hatipliler’den Diyanet’e Fesli Kadir tepkisi: Toplum ayrıştırılmamalı

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti ile ilgili olarak, “İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı” dedi.

Ali Erbaş’ın, Atatürk’e hakaretleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesine yönelik tepkilere, Genç İmam Hatipliler Derneği de katıldı.

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Derneğin genel başkanı Samet Akkaya yaptığı açıklamada, Diyanet’in ve din görevlilerinin siyasetin üstünde olduklarına inandıklarını ve İslam dininin hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberliği emrettiğini hatırlattı.

Akkaya, açıklamasında şunları söyledi: “Toplumun kin ve nefretini kazanacak işlerden uzak durmayı, kendisini de uzak tutmayı vazife bilir. İslam dinini temsil eden birisi, hoşgörülü olmalı ve bulunduğu toplumun değerlerine saygı duymalı, saygı duyan insanlarla bir olmalı ve her zaman da saygı duymayı tavsiye etmeli. İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı. Biz bir çocuğun kuşu öldü diye o çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmetiyken, bizim hoşgörü kazandıracak iş ve işlemlerde bulunmaktan başka bir işimiz olmamalı.”