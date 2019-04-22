Genç İmam Hatipliler Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Genç İmam Hatipliler Derneği heyeti, Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler arasında yer aldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini sundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.



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Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile parti genel merkezindeki makamda bir araya geldi.



Derneğin başkanı Samet Akkaya, Çubuk’ta yaşanılan linç girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet de Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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