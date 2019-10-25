Futbolcuları döven antrenör: Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar oldu

Kayseri’de 19 yaş altı takımındaki futbolcuları soyunma odasında darp eden teknik direktör Halit Kurt, “Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Üç yıl önce çekilen görüntülerde, Kurt’un ilk yarıda rakibi karşısında 3-1 geriye düşen Meysuspor futbolcularını dövdüğü, genç futbolcuların da bu sırada ağladığı görülüyordu.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DHA’ya konuşan Halit Kurt, aradan uzun zaman geçtikten sonra görüntülerin servis edilmesinin kendisine “Neden acaba?” dedirttiğini dile getirdi.

‘Videoda tepki yok’

Kurt şöyle devam etti: “Bu benim oyuncularla aramda kurduğum baba-oğul ilişkisiyle ilgili bir durum. Çocuğu 12-13 yaşında yanıma alıyorum. Beş-altı yıl bende oynamış, benim terbiyemle büyümüş. Videoya dikkat ederseniz hiçbir futbolcunun bana tepkisi yok. Bu tamamen benim onlara evlat olarak bakmamdan kaynaklanan bir durum.”

Başka takımlarda da olmuş

Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona ‘baba’ diye kaydettiğini öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve dost gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham’a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş birçok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm; videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu.”

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“Türkiye Futbol Federasyonu’nun açmış olduğu bir soruşturma var mı?” sorusuna ise Kurt şu yanıtı verdi: “Onunla ilgili soruşturma yok. Araştırdım, bir yılı aşkın sürelerde ceza söz konusu değil. Bu iki-üç yıllık bir süreç olduğu için bu anlamda bir şey yok. Benden bir savunma istenirse savunmamı vereceğim. Bu gayet doğal bir şey. Sorun yok.”