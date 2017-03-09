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Genç Fenerbahçeliler ‘yanıt bekliyor’: Alanyaspor maçının biletleri nerede?

Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB), sarı-lacivertli ekibin yarın Alanyaspor’a konuk olacağı karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerinin tamamının yönetim tarafından olası protestoları önlemek amacıyla satın alındığını öne sürdü.

Fotoğraf: facebook.com/gencfb

‘Yönetimin biletleri ele geçirmesi 6222’nin neresinde var?’

Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Alanyaspor maçının biletleri nerede?’ başlıklı açıklamada, genel satışa çıkarılmadığı belirtilen biletler hakkında ‘yetkili kişilere’ şu sorular yöneltildi:

“Taraftara satışa çıkarılmayan deplasman tribünü biletlerini yönetimin ele geçirmesi 6222 yasasının neresinde yer alıyor?

Kimsenin yandaşı olmayan, tek gayesi Fenerbahçe olan ve tribünlerde en demokratik hakkını kullanarak kulübümüzdeki kötü gidişatı protesto eden taraftarlara yapılan bu haksızlığa, devlet ve federasyonun hiçbir kolundan neden en ufak bir tepki bile verilmiyor?

Belli başlı insanlar, bir asırdan fazla tarihi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kendi keyfine göre kararlar alıp, rahat rahat at koşturabilecekse Passolig sistemi ve 6222 yasası neden var?”

 

 

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