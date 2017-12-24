Genç Fenerbahçeliler grubundan ‘Dadaş Mehmet’ öldürüldü

Genç Fenerbahçeliler grubunun önde gelenlerinden ‘Dadaş Mehmet’ lakaplı Mehmet Altunkaynak öldürüldü.
Cinayet dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi’nde işlendi.
DHA’nın haberine Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlediği kahvehaneden çıkan Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Görgü tanığı arkadaşı Mustafa Göl, “Arkadan biri gelip mermileri saydırdı. Sonra kaçtı, 20-25 yaşlarında biriydi” dedi.
Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
17 mermi sıkılan Altunkaynak’a dokuz mermi isabet ettiği belirlendi.
Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Altunkaynak’ın cenazesi, yarın öğle vakit Güngören Kuyulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.