Genç arkeologun intiharında kritik rapor: Zimmetlemesi istenen 10 eser kayıp

Zeugma Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan rapor Kaçmış’a zimmetlenmesi istenen 8 bin 729 eserden 2 bin 433’ünün envantersiz olduğu, sayım sonucunda 10 eserin ise bulunamadığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta ağabeyinin Diyarbakır’daki evinin balkonundan atlayarak intihar etmişti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaçmış’ın ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) uğradığı için intihar ettiği yönündeki iddiaların ardından üç kişiyi görevden almıştı. Kaçmış’ın ayrılan bir personelin zimmetini kendi adına alması istendiği ancak bazı eserler eksik olduğu için bu şekilde zimmetine almayacağını belirten genç arkeologa baskı uygulandığı iddia edilmişti.

Diyarbakır’da intihar eden arkeologun bıraktığı mektupta “Ben yapmadım, masumum” yazdığı öğrenilmişti.

Hürriyet’ten İdris Emen’in haberine göre, ocak ayında başlatılan soruşturma kapsamında Ü.Y.P. adına zimmetli olan ve Kaçmış’a zimmetlendirilmesi istenilen eserler arkeologlardan oluşan bir komisyon tarafından tek tek sayıldı. Hazırlanan altı sayfalık rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletildi.

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Raporda eserlerle ilgili, “Güncellenen 8 bin 729 adet eser üzerinden yapılan çalışmalarda toplam 8 bin 719 adet eser mevcut envanter bilgilerinden tek tek sayılarak bulunmuş, 10 adet eser bulunamamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaçmış ailesinin avukatı Aslı Pasinli konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu soruşturma dosyasının bam teli müzedeki eserlerde bir eksiklik olup olmadığı konusunda kopuyordu. Bizim için meselenin en karmaşık iki hususundan biri gerçekleşti. Şimdi ise gözler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda. Merve’nin intihara yönlendirildiği konusunda bir kanaat oluşursa dava açılacak ve ilgililer yargılanacak.”