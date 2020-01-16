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Yaramazlara biraz batar!

Genç arkeologun intiharına ‘mobbing’ incelemesi

Diyarbakır’da intihar eden 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış’ın ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) uğradığı yönündeki iddiaların ardından idari soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde iki yıldır görev yapan Kaçmış, izin alarak ağabeyinin Diyarbakır’daki evine gitti. Kaçmış, 13 Ocak’ta sekizinci kattaki dairenin camından atladı. Hayatını kaybeden arkeolog, aynı kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

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Bakanlıktan inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, intiharın ardından mobbing iddiasını araştırmak için idari soruşturma başlatarak müzeye müfettiş gönderdi. Müfettiş, müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşacak.

‘Baskı yapıldı’

Arkeologun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, “Baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu” dedi. Ağabey, kardeşinin intiharından önce mektup bıraktığını, kendilerinin görmediği mektubun savcılıkta incelendiğini dile getirdi.

Ömer Ozan Kaçmış şunları anlattı: “Kardeşim yaklaşık iki buçuk yıldır Zeugma Mozaik Müzesi’nde çalışmaktaydı. Son altı-yedi aydır müzede bir zimmet devri olayı oldu. Zimmet devralması istendi müdürlük tarafından. Daha önce ayrılan bir personelin zimmetini kendi adına alması istendi. Yaklaşık 8-9 bin civarında bir tarihi eserin… Süreç başladı, bu süreçten sonra sayımlar yapıldı. Tarihi eserlerin kayıt altına alındı, envanterlerin hepsi sayıldı. Sayım sonrasında kardeşim bu eserlerin eksik olduğunu bildirdi. Yaklaşık 100-150 eserin eksik olduğunu, bu şekilde zimmetine alamayacağını bildirmiş. İlgili müdürüne de bildirmiş, komisyon başkanına da bildirmiş. Kaç taneyse o kadar alması gerektiğini bildirmiş. Fakat müdürlük tarafından ağır bir baskı uygulanmış.

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‘Bir ay sürdü’

Kardeşim bu usulsüz durumu yapmayacağını söylemiş. Bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. Müdürü tarafından baskı uygulanmış. Daha sonra kardeşim bir duygusal çöküntüye uğradı müdürün uyguladığı mobbingden dolayı. Bu baskıdan bize de bahsediyordu ara ara. Duygusal bir çöküntüye girdi ve intihar etti. Kardeşimin intiharına neden olan bu kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunu araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz.”

Arkeologun intiharında ‘mobbing’ iddiası

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CHP: BTK’nın Wikipedia yasağını kaldırmak için tebligat beklemesi, ‘arıza çıkarmak’

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Wikipedia erişime açıldı

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