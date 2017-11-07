GENAR anketi: AKP yüzde 97.5, MHP ise yüzde 85-86 oranında kendi oyunu koruyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’ye yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma’nın başkanı İhsan Aktaş’la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Selvi, ‘Partiler seçmenlerinin yüzde kaçına sahip’ başlıklı yazısında , Aktaş’ın şu tespitlerine yer verdi: “Referandumda oy verme davranışları ile seçimlerde oy verme davranışı aynı değil. Siyasette birebir yansıtmıyor. 2- 16 Nisan’da AK Parti seçmeninin yüzde 10’u oy vermedi. Bu, yüzde 5 seçmene denk geliyor. Bu grubu araştırdığımızda; Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakâr ve demokratlar. Ayrıca bunlar orta sınıfı temsil ediyor. AK Parti’ye istikrar için oy veriyorlar. Ancak parlamenter sistemi de önemsiyorlar. Ülkenin parlamenter sistemle yönetilmesini istedikleri için referandumda oy vermediler.”

Reklam

Aktaş, partilerin kendi oylarını koruma oranlarını da paylaştı.

Buna göre,

* AKP yüzde 97.5 oranında kendi oyunu koruyor.

* CHP yüzde 97 oranında kendi oyunu koruyor.

* HDP yüzde 98 oranında kendi oyunu koruyor.

* MHP ise yüzde 85-86 oranında kendi oyunu koruyor.