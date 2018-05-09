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Yaramazlara biraz batar!

Geminin yıktığı yalıda çalışma başladı: Denize kaymasın diye önlem alınıyor

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İstanbul Boğazı’nda geminin çarpıp kısmen yıktığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda çalışmalar başladı.

Fotoğraflar: DHA

Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan’da öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yalı kısmen yıkılmıştı.

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Kazanın geminin makinesinin durması, dümeninin de kilitlenmesi nedeniyle meydana geldiği duyurulmuştu. Ayrıca gemi, çarpmadan önce demir atmıştı. Demir atma konusunda gemi kaptanıyla kılavuz kaptan arasında tartışma çıktığı da bildirilmişti.

Denize kaymasın diye önlem

Yalıya çarpan gemi.

Yalıya bugün sabah saatlerinde giden ekipler, askılama çalışmasına başladı.

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Askılama çalışmasıyla harabeye dönen yalının denize kayması ve yıkılması engellenmeye çalışılacak.

Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına geçilecek.

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