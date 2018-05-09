Geminin yıktığı yalıda çalışma başladı: Denize kaymasın diye önlem alınıyor

Uluslararası haber ajansı Reuters, dün akşam sosyal medyada muhalefetin kampanyasına dönüşen T A M A M için şu yorumu yaptı: “Tamam tweetleri aynı zamanda bütün büyük partilerin bir araya geldiği nadir bir muhalefet anıydı. Kürt yanlısı siyasetçiler ile Türk milliyetçileri nadiren ortak bir zemin bulabiliyor.”