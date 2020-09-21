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Yaramazlara biraz batar!

Gelmiş geçmiş en yaşlı insan: 117 yıl 261 gündür yaşıyor

Geçen yıl dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japon Kane Tanaka tüm zamanların yaş rekorunu kırarak 117 yıl, 261 gününü tamamladı.

Fukuoka şehrinde bir bakımevinde yaşayan Tanaka 2018’de hayatını kaybeden Japon kadının 117 yıl 260 günlük rekorunu kırdı.

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Tanaka bu özel günü en sevdiği içecek kola ve salgın nedeniyle bir süredir göremediği ailesinin hediye ettiği, üzerinde fotoğrafı bulunan tişörtü giyerek kutladı.

60 yaşındaki torunu Eiji Tanaka, büyükannesinin hayatta her günün tadını çıkardığını ve hala kendi başına yiyip içebilmesinin inanılmaz bir şey olduğunu belirtti.

Japonya’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları salgın nedeniyle ertelenmeseydi tekerlikli sandalyesinde olimpiyat meşalesini taşıması planlanan Tanaka şimdi bakımevinde ustası olduğu kutu oyunları oynayarak vakit geçiriyor.

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