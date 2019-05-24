Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gelişen ülkelerden 10 haftada 3.9 milyar dolar çıkışı oldu

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse senedi portföylerini artırdı fakat Türkiye gibi gelişmekte olan hisse piyasalarından yaklaşık 3.9 milyar dolar çıkış oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bank of America Merrill Lynch verilerine göre, 3.9 milyar dolarlık bu para çıkışı geçen yıl haziran ayından bu yana en yüksek tutar oldu.

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Risk iştahı düştü, yıl başından beri 135 milyar dolar çıktı

Yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin nedeniyle riskten kaçtığı bu süreçte 22 Mayıs’ta sona eren haftada ise küresel hisse piyasalarına 900 milyon dolar net para girişi oldu.

Ancak yıl başından bu yana yatırımcıların hisse piyasalarından net 135 milyar dolar çektiği göz önüne alındığında para girişinin son derece ufak olduğu görülüyor.

‘Güvenli liman’ tahvil piyasalarına 158 milyar dolar para girişi oldu

Küresel tahvil piyasalarına ise 22 Mayıs’la biten haftada 6.4 milyar dolar tutarında para girişi oldu. Finans piyasalarının çalkantılı olduğu dönemlerde güvenli liman olarak görülen tahvil piyasalarına yıl başından bu yana para girişi 158 milyar doları buldu.

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Türkiye’den bir haftada 135 milyon dolar çıktı

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yatırımcılar 17 Mayıs’la biten haftada Türkiye hisse piyasasından ise 135 milyon dolar çekti. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar bu yıl başından beri (1 Ocak haftasından 17 Mayıs haftasına kadar) 691 milyon dolarlık Türkiye hissesi alırken, 2.7 milyar dolarlık tahvil sattı. Toplam 2.01 milyar dolarlık çıkış gerçekleşmiş oldu.

Türkiye tahvillerinden çıkış yavaşladı

Bloomberg tarafından derlenen Merkez Bankası verilerine göre Türkiye tahvillerinden çıkış geçen hafta yavaşladı. Tahvillerden çıkışın 20 günlük ortalaması 198.9 milyon dolar iken geçen hafta 74 milyon dolara geriledi.

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